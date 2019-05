Briti opositsioon nõuab lekke kriminaaluurimist

Vallandamisotsuse teinud konservatiivist peaminister Theresa May süüdistas üht oma lähimat liitlast selles, et too jagas riikliku julgeolekunõukogu kohtumise sisu ajakirjanikuga. May olevat esmalt palunud Williamsonil ise tagasi astuda, kuid lekitamist eitav kaitseminister keeludus sellest, tuues põhjenduseks, et nii tunnistaks ta enda või oma ministeeriumi töötajate süüd, vahendas päevaleht Guardian.