Christchurchi veretöö ohvrite arv tõusis 51-ni

«See mees on olnud intensiivravis rünnakust saadik. Me kõik lootsime parimat. Paraku jäi ta alla vigastustele, mis ta sai tulistamises Al Noori mošees.»

Politsei sõnul suri mees eile hilisõhtul ning perekond on palunud tema nime mitte avaldada.

Austraallasest paremäärmuslane Brenton Tarrant (28) avas 15. märtsil automaatrelvadest tule kahes Christchurchi mošees. Lisaks 51 hukkunule said kümned inimesed haavata.

Neist üheksa viibib endiselt haiglaravil ja on Aderni sõnul stabiilses seisundis.

Kohus saatis Tarranti psühhiaatrilisse ekspertiisi, et hinnata, kas ta on piisavalt terve kohtu ette astuma või on ta nõdrameelne.