Ogoni hõim unistab joogiveest, mis ei lõhnaks nafta järele

Noored mehed ogoni rahva maadel Lõuna-Nigeerias vaatavad erutatult, kuidas insenerid kaevavad ekskavaatoritega välja kuhjade kaupa reostatud pinnast, et asuda seda puhastama. Aastakümnete jooksul toimunud naftalekked on muutnud nende kodukandi katastroofipiirkonnaks, kuid nüüd loodavad sealsed inimesed, et peagi on võimalik taas maad harida, käia kalal ning saada puhast vett.