Süüria loodeosas sai õhulöögis surma üheksa tsiviilisikut

Idlibi provintsi on kaitsnud režiimivägede ulatusliku rünnaku eest septembris Damaskuse liitlase Venemaa ja mässulisi toetava Türgi vahel sõlmitud kokkulepe.

Piirkond on aga üha sagenevate pommitamiste all alates sellest, kui endine džihaadirühmitus Hayat Tahrir al-Sham (HTS) võttis regiooni jaanuaris täielikult oma kontrolli alla.

ÜRO ütles eelmisel nädalal, et vägivalla eskaleerumine on nõudnud alates veebruarist rohkem kui 200 tsiviilisiku elu. Ligi 140 000 inimest on oma kodudest põgenenud.