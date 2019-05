Leedu jätkab 9. mai ürituste boikotti Venemaal

«Suuraadik ühes saatkonna töötajatega on viinud pärja tundmatu sõduri hauale Kremli müüri ääres 8. mail. Nii on see ka tänavu. Iga saatkond viib pärja iseseisvalt. Muudes 9. mai üritustes saatkond ei osale,» ütles BNS-ile Leedu välisministeeriumi pressiesindaja Rasa Jakilaitienė.