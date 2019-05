Trumpi endise advokaadi sõnul on tal veel palju rääkida

«Endiselt on veel palju rääkida. Ning ma ootan kannatamatult päeva, mil saan tõde jagada,» lausus ta ajakirjanikele, lahkudes oma Manhattani korterist föderaalvanglasse New Yorgi osariigis Otisville'is.

«Ma loodan, et kui ma taas oma pere ja sõprade kokku saan, on see riik vaba võõravihast ja õiglusetusest ning valedest riigi tüüri juures,» märkis ta.

«Ma ei töötanud kampaania heaks, ma töötasin tema heaks. Ja kuidas on nüüd nii, et mina olen see, kes vangi läheb? Mina pole see, kes pornostaariga magas,» lausus Cohen usutluses lehele The New Yorker, viidates ühele naistest, kellele vaikimisraha maksti.