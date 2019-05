Shanahan: lennukikandja saatmine Lähis-Itta oli vastus Iraani ohule

Shanahan ütles Twitteris, et ta kiitis lähetuse heaks «vastuseks märkidele usutavast ohust Iraani režiimivägede poolt».

USA ametnikud ütlesid varem, et Pentagon kiitis täiendavate jõudude saatmise heaks, kuna Ühendriikide vägesid maal ja merel peeti võimalikeks sihtmärkideks.

«Selle sihiks on edastada Iraani režiimile selge ja eksimatult mõistetav sõnum, et võimalikele rünnakutele USA või meie liitlaste huvide vastu vastatakse vaibumatu jõuga. USA ei otsi Iraani režiimiga sõda, kuid me oleme täiesti valmis reageerima mis tahes rünnakule, olgu Iraani käsilaste, revolutsioonikaardi või regulaarvägede poolt,» ütles riikliku julgeoleku nõunik John Bolton pühapäeval avalduses.