Suhhoiga lennanud Mehhiko piloot vahetas tehniliste hädade pärast tööd

Sel ajal rääkis üks Suhhoi Superjet 100ga lennanud Interjeti piloot Suurbritannias viibides lennuanalüütikust sõbrale, et oli otsustanud töökohta vahetada, kuna ei usaldanud lihtsalt Venemaal valmistatud lennukit.

«Kui me teatame tegelikust tehnilisest probleemist lennukiga, siis Venemaa tõrgub ja ütleb Interjetile, et asi on meis (pilootides), kes käsitsevad lennukit valesti,» jutustas Mehhiko lendur toona.