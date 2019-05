Ümisejalihaga maiustanud paar suri Mongoolias muhkkatku

Rahukorpuse vabatahtlik, 24-aastane Ameerika Ühendriikidest pärit Sebastian Pique, kes on piirkonnas elanud viimased kaks aastat, rääkis, et läinud reedel kutsuti nii tema kui ka seal kandis viibinud välisturistid kohaliku kuberneri kontorisse ning selgitati neile olukorda.

Mongoolia võimud on hoiatanud inimesi ümiseja liha toorelt söömise eest, sest see võib kanda katku põhjustavat Yersinia pestis bakterit. Osa inimesi aga eiravad hoiatusi, sest uskumuste kohaselt tagab suure närilise siseelundite toorelt söömine hea tervise.

USA riikliku zoonootiliste haiguste keskuse andmeil sureb igal aastal Mongoolias vähemalt üks inimene katku, üldjuhul on põhjuseks just ümiseja liha toorelt söömine.

Keskajal surmas katk miljoneid inimesi, kuid tänapäeval on haigusjuhud harvad. Kõige sagedamini esinev katku tüvi on just buboonkatk, mis levib ka näiteks kirpudega ning mis põhjustab lümfisõlmede paistetust. Ohtlikum on kopsukatk, mis levib inimeselt inimesele köhimisel.