Trump saatis Iraani hirmutamiseks pommitajad Katari

Pommituslennukid saabusid piirkonda, et seista vastu väidetavale ohule, mida kujutab endast Iraan. President Donald Trumpi administratsioon pole aga täpselt sõnastanud seda, millist ohtu Iraan nende hinnangul kujutab.

USA õhujõud avaldasid eile õhtul fotod pommitajate B-52H Stratofortress saabumisest Al Udeidi õhuväebaasi.

Üleeile maandusid õhuväe teatel teisedki USA pommitajaid, kuid nende asukohta pole avalikuks tehtud. Kuna õhuvägi ütles, et lennukid maandusid «Edela-Aasias», siis spekuleeritakse, et pommitajad võivad paikneda Araabia Ühendemiraatides Al Dhafra baasis. Al Dhafrale ja Al Udeidile on õhuvägi varasemalt viidanud kui baasidele Edela-Aasias.

B-52 Al Udeidi baasis. FOTO: Senior Airman Keifer Bowes / AP / Scanpix

Valge Maja teatas pühapäeval, et Pärsia lahele saadetakse lennukikandja USS Abraham Lincoln koos õhuväe rünnakugrupiga, et avaldada vastuseisu Teheranile. USS Abraham Lincoln on Pärsia lahe suunas teel ning läbis eile Suessi kanali.

Üleeile teatas Iraan, et alustab eemaldumist maailma suurjõududega sõlmitud tuumaleppest. President Hassan Rouhani andis Euroopa Liidu liidritele 60 päeva aega, et kaitsta Iraani USA sanktsioonide eest. Ähvardati, et vastasel juhul hüljatakse mitu tuumaleppes seatud piirangut.

Euroopa Liit ärgitas eile Teherani austama rahvusvahelist lepet riigi tuumaambitsioonide pidurdamiseks ja lisas, et kaubandussuhteid kavatsetakse jätkata hoolimata USA sanktsioonidest.