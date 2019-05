Korvpallidiplomaatia: Kim tahtis tuumaleppe abil USA korvpallitähed Põhja-Koreasse tuua

Kahe ABC Newsiga rääkinud USA ametniku sõnul soovis Kim, et USA saadaks Põhja-Koreasse suhete normaliseerimise eesmärgil kuulsad korvpallurid.

Ametnike sõnul tehti ettepanek kirjalikult ja see pidi olema osa kahe riigi vahelisest kultuurivahetusest. Põhja-Korea nõudis, et see tuleks lisada ka tuumarelvitustamise kohta tehtavasse ühisavaldusse. Samuti sooviti orkestrite vahetust USA ja Põhja-Korea vahel.