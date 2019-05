Pakistanis tungisid relvastatud isikud viietärnihotelli

«Siiski on teateid, et mõni inimene sai kergelt viga.»

Belutšistanis on ka mitu Hiina-Pakistani majanduskoridori (CPEC) suurprojekti. Nende eesmärk on ühendada Hiina lääneprovints Xinjiang Araabia mere ääres asuva Gwadariga.

Samas on projekte korduvalt rünnatud. Eriti on nad pinnuks silmas separatistidel, kes on pikalt nurisenud, et elanikud ei saa provintsi varadest õiglast kasu.