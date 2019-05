Observer: Brexiti partei saaks valimistel 34 protsenti häältest

Opositsiooniline Tööpartei on hetkel populaarsuselt teine 21 protsendiga häältest, peaminister Theresa May konservatiivid aga peavad leppima vaid 11 toetusprotsendiga.

Konservatiivide toetus on seoses Brexiti lõputu venimisega järsult langenud.

Konservatiividest seadusandjate komitee juht Graham Brady ütles laupäeval rahvusringhäälingule BBC, et Briti peaminister Theresa May peaks oma ametist lahkumise päeva tegema teatavaks järgmisel nädalal.

«Mul on väga raske uskuda, et sealtkaudu tuleks mingit mõistlikku otsust,» sõnas Brady.

May on mitu nädalat pidanud kõnelusi Tööparteiga, et leida Brexiti osas kompromiss, kuid praegu edusammudest neil läbirääkimistel märke ei ole.