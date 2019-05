Venezuela opositsiooniliider otsib USA sõjaväe toetust

Guaidó ütles eile, et tegi oma saadikule Carlos Vecchiole ülesandeks avada USA sõjaväega otsesed kommunikatsioonikanalid tegevuse võimalikuks koordineerimiseks.

Venezuela julgeolekujõud on viimastel päevadel vahistanud teiste seas rahvusassamblee asepresidendi Edgar Zambrano. Paljud seadusandjad on otsinud varjupaika välissaatkondades seoses kartusega repressioonide ees pärast ebaõnnestunud katset sõjaväge ülestõusule ärgitada.

Guaidó on öelnud, et tal on Maduro kukutamiseks «laual kõik võimalused», korrates sellega USA presidendi Donald Trumpi ja tema juhtivate nõunike keelekasutust.