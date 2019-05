Skvernelis jääb lubaduse juurde valimiskaotuse korral ametist lahkuda

«Ma võin kinnitada, et kui me täna kaotame, siis ma annan 12. juulil kindlasti sisse oma lahkumisavalduse,» ütles Skvernelis ajakirjanikele.

Skvernelis ütles, et partei kaotaks, kui ta ei pääse presidendivalimistel 26. maiks plaanitud teise vooru.

Juhul kui erakond võidab europarlamendi valimistel rohkem mandaate kui praegu, oleks see võit, lisas peaminister.

«Kui inimesed otsustavad, poliitika mida meie valitsus on kaks ja pool aastat ajanud - meie sotsiaalküsimuste, korruptsioonitõrje, läbipaistvuse ja jätkusuutliku majanduskasvu poliitika - ei ole vastuvõetav, siis miks peaks seda rahvale peale suruma?» küsis Skvernelis retooriliselt.

Leedu Talurahva ja Roheliste Liidu esimees Karbauskis on öelnud, et tema partei lahkub valitsusest, kui see kaotab presidendivalimised ja europarlamendi valimised.