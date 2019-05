USA: Türgi võib Vene õhutõrjesüsteemist S-400 loobuda

USA õhuväe ministrilt Heather Wilsonilt küsiti neljapäeval, kas on võimalik, et Türgi mõtleb S-400 ostu otsuse ümber.

«See on võimalik,» vastas ta. «Diplomaadid jätkavad selle kallal töötamist,» lausus Wilson. Ta kordas taas, et S-400 «pole F-35 omamisega ühildatav».

Türgi sai lennukitest kaks kätte 2018. aasta juunis, kuid need püsivad praegu USA-s Arizona osariigis Phoenixis. Ametlikult on nad seal selleks, et Türgi piloodid saaksid õppida nendega lendama.

"Jätkame Türgi pilootide õpetamist Luke'i õhuväebaasis, kuid me ei arva, et saame viia need lennukid riiki, millel on S-400," lausus Wilson.