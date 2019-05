Ekspert: Trump on tõstnud Hiinaga panused kõrgele

Vaadates Hiina ja Ameerika Ühendriikide suhteid, on selge, et praegune USA valitsus on valinud Pekingiga suhtlemiseks agressiivse taktika. Kui mõelda aga kahe suurvõimu geopoliitilistele suhetele ja huvidele, siis kas tegelikult on Hiinaga suhtlemiseks üldse teisi võimalusi?

Ainus võimalus Hiina tähelepanu pälvida on olla karm. See on omaette küsimus, kas Trumpi kaoseteooriale tuginev lähenemine rahvusvahelistele suhetele on selle jaoks parim moodus.

Ma olen rääkinud paljude Ameerika ärimeestega, kes ütlevad, et neil on hea meel, et keegi suhetes Hiinaga viimaks range joone võtab. Samas ei nõustu nad tollide kehtestamise ja Trumpi sõnakasutusega. Aga kui poliitika toimib, on nad selle eest tänulikud.

Trumpi peamine etteheide eelmistele valitsustele ja mõlemale parteile on see, et nad ei olnud läbirääkimistel piisavalt karmid ega saanud Hiinalt vettpidavaid kokkuleppeid.