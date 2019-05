Šveitsi valijad kiitsid heaks EL-i tulirelvapiirangute jõustamise

Ettepanekut toetasid juba varem Šveitsi parlament ja valitsus väites, et uusi meetmeid on vaja tugeva politseikoostöö tagamiseks Schengeni riikidega.

Meetme vastased väitsid, et ettepanek on vastuolus Šveitsi põhiseadusega ning ei aita palju kaasa äärmusluse või kuritegevuse vastu võitlemisel. Nad rõhutasid, et Euroopas rünnakutes kasutatud relvad ei olnud hangitud legaalsel teel ning ettepanek mõjutab Šveitsi seaduslikke relvaomanikke ja on Brüsseli järjekordne diktaat.