Sri Lanka president lubas džihadistide ohu likvideerida

Maithripala Sirisena ütles, et Sri Lanka julgeolekujõud ja luuretöötajad võiksid kasutada oma kogemusi, mis saadi separatistlike tamili mässuliste purustamisega selleks, et astuda vastu uuele väljakutsele, mille esitavad usuäärmuslased.

«See annab mulle veendumuse, et me suudame täielikult likvideerida rahvusvahelise terrorismi ohu,» lisas ta.

Sri Lanka relvajõudude juhataja Mahesh Senanayake ütles, et armee avaldab austust umbes 28 000 sõjaväelasele, kes said surma 2009. aasta 18. mail tamili mässuliste liidri Velupillai Prabhakarani tapmisega lõppenud sõjas. Relvakonfliktis jäi kadunuks ka umbes 5000 valitsusväelast ja politseinikku.

Sri Lanka relvajõude on aga süüdistatud umbes 40 000 tamili tsiviilisiku tapmises relvakonflikti viimastel kuudel. Valitsused on seda järjest eitanud. Teadmata kaduma jäänud tamili võitlejaid on ligi 16 000.