USA kongresmen: Venemaa rünnak on tähtsam kui Watergate

Te olete esindajatekoja luurekomitee liige ajal, mil Ameerika Ühendriigid tegelevad tõsise välisrünnaku järeltõugetega. Samas ei tõlgenda mitte kõik praegusi ohte ühtmoodi. Kui keeruline on töötada, kui Kongressis on väga vähe valmisolekut teist poolt kuulata?

Kui ma kümme aastat tagasi esimest korda ametivande andsin, siis esimene inimene, kes minuga pärast seda rääkima tuli, oli vabariiklasest kongresmen Mark Kirk, kes ütles, et kõik, mis siin tehtud saab, saab tehtud keskel ehk üksteisele vastu tulles. Mis on ka tõsi.

Riigis valitseva polariseerituse tõttu on inimesed kärmed süüdistama Kongressi. Kuid teatud mõttes peegeldavad saadikud lihtsalt oma valijate meelsust. Inimesed ütlevad: «Tee see ära, aga ära järele anna», mille peale võib küsida: kumba sa siis eelistad? Sest sisuliselt on tegu riigiga, kus kompromissid on ainus vahend millegi saavutamiseks.