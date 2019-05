Briti valimiskomisjon uurib Brexiti Partei rahakogumist

Väidetavalt on partei registreerinud ligi 110 000 toetajat, kes maksavad 25 naelsterlingi suurust aastamaksu, kuid selleks on kasutatud PayPali süsteemi, mis on kriitikute sõnul liiga avatud.

Tööerakonna parlamendiliige Chris Bryant märkis, et «mõnel välisriigil või üksikisikul on lihtne annetada sadu tuhandeid kordi 499 naelsterlingit kas naeltes või mõnes teises valuutas». «Põhimõtteliselt võib öelda, et meie demokraatia on müügiks,» ütles Bryant.