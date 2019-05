USA kahtlustab Süüria võime taas keemiarünnakus

Ministeeriumi teatel uuritakse väiteid, et Süüria režiim kasutas keemiarelvi pühapäeval aset leidnud pealetungis suuresti islamistide valduses olevas Idlibis.

"Me kogume endiselt informatsiooni juhtunu kohta, kuid me kordame oma hoiatust, et kui president Bashar al-Assadi režiim kasutab keemiarelvi, siis USA ja tema liitlased vastavad kiiresti ja kohaselt," ütles välisministeeriumi eestkõneleja Morgan Ortagus.