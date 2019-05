Euroopa Kohus lükkas tagasi EL-i vastu esitatud kliimahagi

Advokaatide sõnul lükkas ECJ kohtuasja tagasi menetluslikel põhjustel, leides, et üksikisikutel ei ole õigust vaidlustada EL-ii keskkonnapoliitikat. Advokaadid lubasid otsuse vaidlustada.

Perekonnad Euroopast, Keeniast ja Fidžist esitasid mullu EL-i vastu hagi, väites, et liit peab tegema enamat emissioonide põhjustatud kliimamuutuse takistamiseks.

Hagejate seas olid Portugali metsnik, kelle kõik puud hävisid 2017. aasta metsapõlengutes, ja Põhja-Itaalia pere, kes sõltub turismitulust, mis on soojade talvede tõttu vähenenud.

ECJ veebilehel avaldatud otsuses tunnistasid kohtunikud, et «iga isik on tõenäoliselt ühel või teisel moel kliimamuutusest mõjutatud».

Samas otsustati, et see ei anna alust EL-i kohtusse andmiseks, sest ühendus on juba pühendunud emissioonide vähendamisele.