Briti valimisvõimud möönsid EL-i kodanike probleeme hääletamisel

Ühendkuningriigis elava kolme miljoni teiste EL-i riikide kodaniku huve esindav lobiühendus The3Million teatas, et sellega on ühendust võtnud sajad inimesed, kellel valimisametnikud ei lubanud neljapäeval Briti valimisjaoskondades häält anda.

Briti valimiskomisjon teatas, et jälgib olukorda, kuid keeldus süüd enda kanda võtmast.

«Me mõistame mõnede teiste EL-i riikide kodanike frustratsiooni,» teatas komisjon avalduses, selgitades, et vahejuhtumite taga on mõnede inimeste väärarusaam välismaal elavatele EL-i kodanikele kehtivate valimisreeglite kohta.

Ühendkuningriigis avati valimisjaoskonnad kell 9:00 Eesti aja järgi ja suletakse kell 24:00. London oli varem lootnud, et riik lahkub EL-ist juba märtsi lõpus ja europarlamendi valimisi ei ole vaja korraldada. Lahutuse edasilükkumise tõttu tuleb aga brittidel nüüd eurovalimistel osaleda.

Tegemist on üheksandate Euroopa Parlamendi valimistega alates nende algusest 1979. aastast ning osalusprotsent on iga korraga vähenenud. Eelmistel valimistel 2014. aastal oli see 43 protsenti.