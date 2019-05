Yle: Süürias Islamiriigi laagris on 44 soomlast

Yle ajakirjanikuga rääkinud naiste sõnul tahaksid nad koos oma lastega Soome naasta. Ühtekokku on laagris naiste andmeil 44 soomlast, kellest 11 on emad ja 33 nende lapsed.

Osa lastest on sündinud Süürias, märkisid naised. Nad ütlesid, et püüdsid IS-i piirkonnast juba varem lahkuda, kuid smugeldajate nõutava tasuta see ei õnnestunud.