Hispaania: leppeta Brexit näib vältimatu

«Sellises olukorras tundub kõva Brexit tegelikkus, mida on pea võimatu peatada,» ütles täna Hispaania valitsuse pressiesindaja Isabel Celaá.

May teatas reedel, et lahkub 7. juunil konservatiivide liidri kohalt ja jääb kohusetäitjana peaministriks, kuni talle mantlipärija valitakse.

May lahkumisega suureneb teadmatus, millise viisi Ühendkuningriik EL-ist lahkumiseks valib. EL-iga saavutatud kokkuleppe on parlament kolm korda tagasi lükanud ja algselt 29. märtsiks määratud lahkumistähtaeg on lükatud edasi 31. oktoobrini.