USA West Pointi sõjaväeakadeemia lõpetab rekordarv naisi

Nelja-aastase õppe lõpetab ühtekokku 985 kadetti, kellest 221 on naised. Naislõpetajate seas on omakorda rekordilised 34 mustanahalist.

«Standardite mõttes ei ole midagi muutunud, see on lihtsalt kooskõlastatud jõupingutus laiendada kandideerijate ringi,» ütles West Pointi pressiesindaja kolonelleitnant Christopher Ophardt.

«Seejärel on meil olnud mitmekesine koosseis, kuid mitte päris selline, nagu me soovime,» ütles Ophardt.

Üks peatne sõjakooli lõpetaja Tiffany Welch Baker ütles sel nädalal telekanali NBC saatele, et tahab olla teistele eeskujuks. «Ma loodan, et tüdrukud näevad end meis. Ma tahan, et need väiksed mustanahalised tüdrukud ütleksid : »Hei, ka mina suudan seda! Ka minu jaoks on see võimalik«.»