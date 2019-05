Hispaania lõhestunud vasakradikaalne Podemos on valimiste suur kaotaja

«Ta on liiga nõrgestatud, et nõuda Pedro Sánchezelt ministeeriume,» ütles Hispaania Avatud Ülikooli UNED politoloogiaprofessor Carmen Lumbierres AFP-le.

Iglesias ütles esmaspäeval, et «on ilmselge, et need tulemused ei ole head», kuid avaldas siiski lootust PSOE-Podemose võimuliidu tekkeks. «Me peame teadvustama endale meie kaalukust ja püüdma valitsust moodustada,» sõnas ta.