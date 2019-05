Saksamaal valiti linnavolikogu liikmeks saja-aastane naine

Valimiste eel ütles Heise, et poliitiliste muutuste nõudmine pole seotud tema kõrge eaga. «Poliitika on muutunud humanismist kapitalismiks,» selgitas ta oma kandideerimise põhjust.

Heise vaadete kohta on teada ka see, et suures poliitikas toetab ta Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni plaane Euroopa Liidu senisest suurema integreerumise osas. Samas on ta Brexiti osas olnud väga kriitiline.