Amnesty süüdistab Myanmari uutes sõjakuritegudes arakanide kallal

Relvajõud on viinud viimastel kuudel võitluseks Arakani Armee (AA) mässulistega osariigi põhjaossa tuhandeid sõdureid ja raskesuurtükid. Mässulised nõuavad Arakani budausulisele enamusele suuremat autonoomiat.

Myanmari võimud takistavad juurdepääsu piirkonnale, kuid viimastel kuudel ja nädalatel on hakanud välja imbuma teated vägivallast tsiviilelanike kallal.

Organisatsioon on dokumenteerinud seitse rünnakut, milles tapeti 14 tsiviilelanikku ja mitukümmend sai haavata. Arakanide vastu saadeti kurikuulsad jalaväeüksused.

Tapetud on ka üksikud veel piirkonda jäänud rohingjad.

Armee pressiesindaja brigaadikindral Zaw Min Tun läkkas süüdistused tagasi ning kinnitas, et sõjaväeoperatsioonid on viidud läbi seaduste raames ja nad on hoidunud tsiviilelanikele kahju tegemast.