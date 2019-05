Belglaste kuningas kohtus flaami paremäärmuslaste juhiga

Belglaste kuninga ülesanne on tegutseda vahendajana valitsuskoalitsiooni loomisel, mis on hollandi- ja prantsuskeelseks kogukonnaks jagunenud riigis sageli väga keeruline.

Van Grieken oli enne kohtumist flaami meediale öelnud, et võtab kuninga kutse kindlasti vastu, kui peaks selle saama. «Kui tahad, et sind austataks, tuleb endal austust üles näidata, see on mõlemapoolne,» sõnas ta.