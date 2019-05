Venelaste palk langeb kuuendat aastat järjest

Venemaa statistikaameti andmetel ei suuda ligi pooled vene perekonnad lubada endale midagi peale toidu ja riiete. Samal ajal ennustavad majanduseksperdid, et elanike sissetulekud jätkavad kahanemist.

Ligi pooled Venemaa perekonnad ütlevad, et neil on piisavalt raha vaid toidu ja riiete jaoks ning suuremaid väljaminekuid, näiteks mööblile ja kodutarvetele, nad teha ei saa. Selline teade Venemaa statistikaameti poolt tuleb samal ajal majandusteadlaste ennustusega, et venelaste sissetulekud kahanevad käesoleval aastal kuuendat aastat järjest.