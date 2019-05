Epideemiast räsitud Pakistanis tappis mees HIVi nakatunud abikaasa

Politsei teatel leidis mõrv aset Larkana linna lähedal asuvas külakeses. Tegemist on piirkonnaga, kus viimastel nädalatel on HIV avastatud ligi seitsmesajal inimesel.

«Täna hommikul kägistas abikaasa naise nööriga surnuks ja seejärel riputas tema surnukeha nende kodumaja ees asuva puu külge,» kirjeldas politseinik Roshan Ali uudisteagentuurile AFP. Politsei teatel on mõrvas süüdistatav mees vahi all.

Pildil olev perekond sai mai keskel teada, et kõik nad on nakatunud HIVi.

«Esialgsed uurimised näitavad, et kasutatud süstlaid pakitakse ümber ja see võib suurendada tunduvalt mitte ainult HIV, vaid ka teiste haiguste nakkusjuhte,» sõnas Mirza.

Haiguse levikut soodustab seegi, et maapiirkondade vaesel elanikkonnal puuduvad teadmised HIVist ja selle levikust. Kardetakse, et haigusesse on nakatunud veelgi rohkem inimesi ja see võib levida inimeste teadmatuse tõttu ka riigi teistesse piirkondadesse.