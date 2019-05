Nõunik Bolton kisub Iraaniga riidu

«Arvan, et on selge, et rünnakutes kasutatud meremiinid on üsna kindlasti pärit Iraanist,» lausus Abu Dhabis visiidil olnud Bolton ajakirjanikele, kuid ei esitanud konkreetseid tõendeid. «Kes veel võinuks seda teie meelest teha? Keegi Nepalist?»