Peaminister: Malaisia kasutab Huawei tooteid nii palju kui võimalik

Ta möönis, et julgeolekumured eksisteerivad, kuid need ei heiduta Malaisiat.

«Jah, võib olla spioneerimist. Kuid mida täpselt on Malaisias spioneerida? Me oleme avatud raamat,» ütles 93-aastane valitsusjuht Aasia tulevikufoorumil.

«Kõik teavad, et kui mõni riik tahab Malaisia hõivata, siis võivad nad läbi liikuda ja me ei avalda vastupanu, kuna see on aja raiskamine,» lisas ta.