Tšehhi peaminister eitab huvide konflikti

Komisjon andis korralduse asja uurida, kuna tekkis kahtlus, et Slovakkias sündinud Babiš, kes on Tšehhi rikkuselt teine isik, saab tulu firmalt, mille ta kunagi asutas.

Babiš muutis 2017. aastal peaministriks saades Agrofert fondiks, et huvide konflikti vältida.

Ühes Slovakkia registris on Babiš ja tema naine aga endiselt kirjas Agroferti Slovakkia üksuste lõppabisaajatena.

Tšehhi ärileht Hospodárské noviny kirjutas reedel, et Euroopa Komisjon nõuab Agrofertilt tagasi kõiki toetusi alates 2018. aasta veebruarist.

«Ma olen Tšehhi meedia jutust šokeeritud: et EK tahab tagasi toetusi, mille minu endine kompanii on saanud. See ei ole tõsi!» ütles Babiš avalduses, mille tema pressiesindaja AFP-le saatis.