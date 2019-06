Suurbritannia piirivalve peatas 74 ebaseaduslikku sisserändajat

Kohalik seadusandja Charlie Elphicke märkis, et selline migrantide arvu kasv on probleemiks.

"See kriis pidi lahendatama juba jõuludeks, kuid arvud aina kasvavad. Paistab, et suvel tõuseb see tippu. Siseministeerium peab selle kriisiga tõsiselt tegelema hakkama," kirjutas poliitik sotsiaalmeedias.