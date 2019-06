Hiina ei välista jõu kasutamist Taiwani küsimuse lahendamiseks

«Me püüame siiralt ja kõigi vahenditega edendada rahumeelset ühinemisprotsessi, kuid me ei kavatse anda lubadusi jõu kasutamisest loobumiseks. Hiina rahvaarmee tahtekindluse alahindamine on äärmiselt ohtlik,» hoiatas täna kindral.

Kaitseministri kõne oli teatav vastus Ühendriikide kaitseministri kohusetäitja Patrick Shanahani laupäevasele kõnele Singapuris. Shanahan hoiatas Hiinat naabrite enesemääramisõiguse kallale minemast ning kinnitas, et USA panustab sõjalisele kohalolekule Aasias, et tagada oma liitlaste julgeolek.

Peking hoiatas juba neljapäeval, et Ühendriigid mängivad Taiwani küsimuses tulega ja saare kasutamine Hiina ohjeldamiseks ei anna tulemusi.

Ehkki USA katkestas Taiwaniga diplomaatilised suhted 1979. aastal ning ametlikult tunnustab Washington ainult Hiinat, on ta Taiwani lähedane liitlane ja hoiab saareriigi pealinnas Taipeis de facto saatkonda.

«USA on mänginud hiljuti mitmel korral Taiwani kaarti, üritades kasutada Taiwani lootusetult Hiina ohjeldamiseks. See on kõigest soovmõtlemine,» ütles Hiina kaitseministeeriumi pressiesindaja Wu Qian.