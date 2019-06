Boeing 737 Max lennukil tuvastati potentsiaalne viga

Ameerika Föderaalse Lennuagentuuri sõnul on kuni 148 Boeing'i toodetud lennuki esiserva liistu rööbast vigased. Kokku sisaldab vigaseid liiste 179 MAX ja 133 NG tüüpi lennukit. Liistud on liigutatavad paneelid, mis asuvad lennuki tiival. Liiste reguleeritakse nii lennukiga maandudes, kui õhku tõustes. Rööpad on ehitatud tiiva sisse ning nende ülesanne on liiste juhtida. Lennuagentuur on esitanud korralduse vigased osad välja vahetada.