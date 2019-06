Pompeo: USA lootused Hiina ühiskonna avatumaks muutumisest on luhtunud

4. juunil möödub 30 aastat 1989. aasta veristest sündmustest - Hiina võimud saatsid tankid ja sõdurid suruma maha Pekingis Tiananmeni ehk Taevase Rahu väljakul toimunud demokraatiameelseid proteste. Surma said sajad või isegi tuhanded inimesed.

«Järgnenud aastakümnete jooksul lootsid Ühendriigid, et Hiina lõimimine rahvusvahelisse süsteemi viiks avatuma, sallivama ühiskonnani. Need lootused on luhtunud,» lausus Pompeo.