Itaalia peaminister pani populistid paika

«Ma palun mõlemal neil poliitilisel jõul teha valik ning öelda mulle, kas nad tahavad endiselt austada valitsuse kohustusi. Kui ei, siis lõpetan ma oma mandaadi,» lausus Conte eile õhtul peetud pressikonverentsil. Tegu oli ootamatu ja julge avaldusega peaministri poolt, keda on korduvalt süüdistatud liigses passiivsuses ning oma seisukohtade puudumises.

Peaminister pole ühegi erakonna liige ja ta rõhutas ka eilsel pressikonverentsil, et ta seisab itaallaste huvide eest. Samas ütles Conte, et tal on võimalik jätkata vaid juhul, kui valitsus suudab oma viie aasta plaaniga edasi liikuda.

Conte tunnistas, et oli naiivne, sest arvas, et valitsuserakonnad suudavad pingelisteks kiskunud eurovalimiste kampaania järel oma erimeelsused lahendada. Aasta aega koalitsioonis olnud Liiga ja Viie Tähe Liikumine (M5S) on aga mitmetes küsimustes erimeelsustel.

Luigi Di Maio (vasakul) ja Matteo Salvini. FOTO: TONY GENTILE / REUTERS / Scanpix

Itaaliat ootavad ees ka keerulised otsused valitsuse kulutuste osas ning Conte tahab saada selge mandaadi Euroopa Liiduga võlakõneluste jätkamiseks, et vältida sanktsioone. Ta nõudis Liiga liidrilt Matteo Salvinilt ja M5Si juhilt Luigi Di Maiolt selgeid signaale, mis taastaksid finantsturgude usu Itaalia riiki.

Salvini sooviks kõigile kodanikele ja ettevõtetele 15-protsendilist tulumaksumäära, mis suurendaks omakorda riigieelarve puudujääki. Brüssel otsustab homme selle üle, kas Itaalia vastu algatakse protsess, mis võib kaasa tuua kuni 3,5 miljardi euro suuruse trahvi.

Eilsel pressikonverentsil ütles peaminister, et valitsuserakonnad peavad kokku leppima selles, kas tahavad valitsuses jätkata. «Ma tahan kiiret vastust, sest riik ei saa oodata,» ütles Conte.

Ta võttis sihikule ka Salvini, kes tihtipeale probleeme sotsiaalmeedias lahkab. Conte seda heaks ei kiida: «Kui poliitilised küsimused vajavad lahendusi, siis ei saada me mitmetähenduslikke signaale ajakirjanduse kaudu ega teravmeelitse sotsiaalmeedias.» Ta manitses Salvinit ja ütles, et valitsuse ülesandeks on riigi tuleviku ehitamine, mitte sotsiaalmeedias laikide kogumine.

Paistab, et Conte ähvardusel oli mõju. Täna ütles asepeaminister Salvini, et tal puudub igasugune kavatsus valitsuse lammutamiseks. Populisti hinnangul on aeg suruda läbi olulised reformid nagu regioonidele suurema autonoomia andmine ning selleks on ta valmis erinevaid meetmeid koalitsioonipartneriga arutama.