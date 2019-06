Gessen: Trump viib USA tagasi kujuteldavasse minevikku

Lisaks Trumpi kritiseerimisele heitis Gessen pilgu ka Venemaale ja tõdes, et Vene noorte jaoks on loomulik asetada Venemaa ning president Vladimir Putini vahele võrdusmärk, sest nad pole oma eluajal muud režiimi näinud. Venemaal sündinud ja USAsse emigreerunud Gessen sõnas, et ei tasu liiga lootusrikas olla ja arvata, et uus põlvkond suudaks Venemaal suuri muutusi teha.