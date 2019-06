Ameerika politoloogi sõnul võib USA-Venemaa konflikt alguse saada Ukrainast

«Relvastatud konflikti oht on olemas. See võib alguse saada mitte Süüriast ja Lähis-Idast vaid Euroopast. Ning see ei ole seotud USA murega, et Venemaa võib hõivata osa Eesti territooriumist,» ütles Legvold Venemaa uudisteagentuuri RIA Novosti teatel rahvusvahelisel tuumakatastroofide ennetamise foorumil.