Portaal: Vene häkkerid varastasid ELi Moskva esinduse arvutitest seni teadmata hulgal infot

Teadaolevalt tuli juhtunu ilmsiks tänavu aprillis, kõigest loetud nädalad enne europarlamendi valimisi, kuid Euroopa välisteenistus (EEAS) polnud seda seni avalikustanud. Anonüümsust palunud allika sõnul on küberrünnaku taga Vene häkkerid.

Nüüd kinnitas EEAS-i pressiesindaja, et intsident leidis tõepoolest aset ning et välisteenistuse juhte on sellest informeeritud.