Trump: Mehhiko on valmis karistavaid tariife vältivaks kokkuleppeks

USA on ähvardanud kehtestada Mehhiko kaupadele alates esmaspäevast viieprotsendise tollitariifi, kui see ei peata Kesk-Ameerika migrantide voolu Ühendriikide piirile.

«Ma arvan, et nad peatavad selle (migrantide voolu). Ma arvan, et nad tahavad midagi teha ja sõlmida kokkuleppe,» ütles Trump. «Nad saatsid oma tähtsad inimesed seda püüdma.»

Esiteks tuleb Mehhikol lubada, et nad võtavad vastu kõik asüülitaotlejad ja seejärel rakendavad Mehhiko seadusi, mis on palju karmimad kui USA-s.

Teiseks tuleb Mehhikol tõhustada kontrolli oma lõunapiiril Guatemalaga, et takistada migrantide sisenemist riiki.

«Need kontrollpunktid on mõeldud (migrantide) voolu peatamiseks, kuid selle asemel on korruptsioon, valitsusametnikud, kes teenivad raha sellisest inimeste liikumisest, see peab lõppema,» ütles Navarro.