Vene sekkumine USA valimistesse oli ulatuslik ja professionaalne

USA arvutiturbe tarkvara ettevõte Symantec märkis, et mõned Peterburis asuva nõndanimetatud internetiuuringute agentuuri (Internet Research Agency) kontod pärinesid juba 2014. aastast ning manipuleerimine hõlmas nii automatiseeritud robotite kasutamist kui manuaalseid operatsioone.

«Kuigi seda propagandakampaaniat on sageli kirjeldatud internetitrollide tööna, ilmneb andmekogumist, et see oli midagi palju enamat,» kirjutas blogipostituses Gillian Cleary Symanteci turvatehnoloogia ja reageerimisüksusest. «See oli äärmiselt professionaalne kampaania.»