Pompeo hoiatas erimeelsuste eest Venezuela opositsiooni ridades

Lehe andmetel esitas Pompeo hoiatuse eelmisel nädalal New Yorgis.

USA ja veel üle 50 riigi on tunnustanud opositsioonijuhti Juan Guaidód Venezuela ajutise liidrina.

Maduro on suutnud vastu seista USA aktiivsele sanktsioonikampaaniale ja naudib Venemaa, Hiina ja Kuuba toetust. Teda toetavad ka Venezuela relvajõud.

Pompeo sõnul on opositsiooni hoidmine ühtsena osutunud parajaks pähkliks.

«Hetkel, mil Maduro lahkub, tõstavad kõik käed ja ütlevad, »võtke mind, mina olen Venezuela järgmine president«. See oleks üle 40 inimese, kes usuvad, et nad on õigusjärgsed mantlipärijad,» sõnas Pompeo.