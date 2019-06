Saudi Araabia arendab Hiina abil oma raketiprogrammi

President Donald Trumpi valitsus ei jaganud kõnealust salastatud teavet esialgu Kongressiga. See aga ärritas allikate väitel demokraatidest saadikuid, kes olid asjast kuulnud mitteametlike kanalite kaudu ning järeldasid sellest, et arengutest Saudi Araabias oli tahtlikult neil rääkimata jäetud, mis siis et toimunud oli mitmeid briifinguid, kus teema oleks pidanud jutuks tulema.

Seni avalikustamata luureandmete kohaselt on Saudi Araabia laiendanud nii oma raketitaristut kui ka edendanud tehnoloogilist poolt hiljutiste ostudega Hiinalt.

Areng on pannud USA Kongressi saadikuid muretsema võimaliku võidurelvastumise pärast Lähis-Idas ning ühtlasi on tõstatunud küsimus, kas Trumpi administratsioon on saudide tegevusele andnud vaikiva nõusoleku, arvestades, et USA püüab saavutada piirkonnas vastukaalu Iraanile.

Luureandmed on seadnud kahtluse alla ka USA valitsuse pühendumise relvastuse leviku tõkestamisele Lähis-Idas ning tekitanud mure selle osas, milliseid teisi välispoliitilisi arenguid regioonis on Kongressi eest varjatud.

Küsimus suhetest Saudi Araabiaga on olnud juba mõnda aega tüliõunaks Kongressi ja Valge Maja vahelises suhtluses. Hoolimata sellest, et nii demokraatide kui ka vabariiklaste leerist on kostnud kriitikat saudide osaluse tõttu Jeemeni sõjas ning ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise pärast, on presidendi administratsioon püüdnud tihendada suhtlust kuningriigiga.

Viimasest annab tunnistust USA valitsuse hiljutine otsus müüa Saudi Araabiale miljardite dollarite väärtuses relvi ja laskemoona hoolimata Kongressi vastuseisust tehingule.

Kuigi USA luure pole suutnud anda täielikku hinnangut sellele, mis on Saudi Araabia raketiprogrammi laiendamise eesmärk, kinnitasid allikad CNNile, et tegu võib olla järjekordse sammuga saudide võimaliku ihaluse poole saada ühel päeval tuumariigiks.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman on kinnitanud varem, et kui Iraan peaks saama endale tuumarelva, teevad saudid sama. «Pole kahtluski, et kui Iraan arendab välja tuumapommi, järgime me nende eeskuju nii kiiresti kui võimalik,» ütles ta mullu saatele «60 minutit».

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman tänavu veebruaris. FOTO: ADNAN ABIDI / REUTERS/Scanpix

Kuigi saudid on ühed suurimad USA relvade hankijad, ei ole riigil lubatud ameeriklastelt osta ballistilisi rakette vastavalt 1987. aastast kehtivale raketitehnoloogia müüki reguleerivale mitmepoolsele leppele, mis piirab massihävitusrelvade kandevõimekusega rakettide müüki.

Samas on saudid korduvalt väitnud, et nad peavad saavutama Iraaniga võrdväärse raketivõimekuse ning on selleks otsinud abi riikidelt, kes pole seotud eelmainitud leppega, nende seas Hiinalt.

Saudi Araabia ostis ballistilisi rakette Hiinalt juba mitu aastakümmet tagasi ning on spekuleeritud, et neid on juurde hangitud ka 2007. aastal. Samas pole kunagi hinnatud riigi võimekust ise rakette ehitada või kasutada juba olemasolevaid mujalt hangitud rakette.

CIA ja USA rahvusliku julgeoleku direktori amet keeldusid kommenteerimast Saudi Araabia raketiprogrammiga seotud luureandmeid ja seda, kas nende hinnangul ajab kuningriik selles valdkonnas äri teiste riikidega. Ka USA välisministeerium ei soostunud asja kommenteerima.

Saudi Araabia USA saatkond ei vastanud järelepärimisele.