Soome sai uue valitsuse: kes on naabrite värsked ministrid?

Teadus- ja kultuuriminister Annika Saarikko / Hanna Kosonen (Keskerakond)

35-aastane Saarikko vastutas eelmises valitsuses pisut vähem kui kahe aasta jooksul pere- ja tugiteenuste ministrina äpardunud tervishoiureformi eest ning sai selle tõttu rohkelt negatiivset tähelepanu. Paljud näevad sõnakat ja populaarset Saarikkot võimaliku tulevase Keskerakonna juhina, kuid ise on ta selle perekondlikel põhjustel välistanud. Alates augustist asendab Saarikkot aasta jooksul, mil ta on vanemapuhkusel, ministriametis 43-aastane Hanna Kosonen, kes tegeles koalitsioonikõnelustel haridusküsimustega. Kosonen on endine tippsportlane, kes on võitnud suusaorineteerumises MMilt kuld- ja pronksmedali.

Majandusminister Katri Kulmuni (Keskerakond)

31-aastane Kulmuni on Keskerakonna aseesimees. Torniost pärit naine on õppinud rahvusvahelisi suhteid ning töötas selle kümnendi hakul Paavo Väyryneni pressiesindajana. Ta on õppinud ka Peterburis ja tegutseb Soome-Vene Ühenduse juhina.

Metsa- ja metsamajandusminister Jari Leppä (Keskerakond)

59-aastane Leppä oli eelmise valitsuse põllumajandusminister alates 2017. aasta kevadest ning ametilt ongi ta põllumees. Parlamendis on ta kuuendat ametiaega.

Välisminister Pekka Haavisto (Roheline Liit)

Rohelise Liidu liider Pekka Haavisto. FOTO: FOTO: Sander Ilvest

61-aastane Haavisto on roheliste üks silmapaistvamaid ja Soomes enim armastatud poliitikuid. Ta on kandideerinud kahel korral Soome presidendiks, jäädes mõlemal puhul teiseks. Haavisto on olnud parlamendi liige mitmel korral alates 1987. aastast ning kahel korral on ta varem olnud minister. Ka roheliste esimees on ta olnud kahel korral: viimati asus ta sellele kohale, kui eelmine juht Touko Aalto astus terviseprobleemide tõttu tagasi. Haavisto vedas rohelisi valimiskampaanias, kuid eeloleval suvel valitakse parteile uus esimees.

Siseminister Maria Ohisalo (Roheline Liit)

34-aastane Ohisalo valiti aprillis esimest korda parlamenti ning suure tõenäosusega saab temast järgmine roheliste esimees – ta on oma kandideerimisest juba teatanud ning ühtegi konkurenti talle pole seni tekkinud. Sotsioloogiadoktori kraadiga Ohisalo tegeles enne poliitikasse suundumist vaesuse uurimisega.

Keskkonna- ja kliimaminister Krista Mikkonen (Roheline Liit)

46-aastane Mikkonen sai roheliste fraktsiooni juhiks 2016. aasta sügisel. Parlamendis on ta teist korda ning enne seda tegutses ta Joensuu kohalikus poliitikas. Hariduselt on ta bioloog.

Haridusminister Li Andersson (Vasakliit)

Li Andersson. FOTO: JARNO KUUSINEN / EPA

32-aastane Andersson on Vasakliidu esimees ja erakonna silmapaistvaim poliitik. Oma erakonna toetajate seas on ta väga populaarne tänu oma selgesõnalisele ja otsekohesele kriitikale parempoolse poliitika suunas. Aprillikuistel valimistel tegi ta Põlissoomlaste esimehe Jussi Halla-aho järel kogu riigis teise isikliku tulemuse. Nii soome kui ka rootsi keelt emakeelena kõnelev Andersson on Turu linnavalitsuse liige.

Sotsiaal- ja tervishoiuminister Hanna Sarkkinen / Aino-Kaisa Pekonen (Vasakliit)

31-aastane Sarkkinen on parlamendis teist ametiaega. Oulu valimispiikonnas tegi ta eelmise peaministri Juha Sipilä järel teise tulemuse. Ta on omandanud filosoofia magistrikraadi Oulu ülikoolis. Ministri ametiaega jagab ta võrdselt 40-aastase Aino-Kaisa Pekoneniga, kes alustab ametipostil esimesena. Kolmandat korda parlamenti valitud Pekonen oli enne poliitikukarjääri õde.

Justiitsminister Anna-Maja Henriksson (Rootsi Rahvapartei)

Anna-Maja Henriksson. FOTO: KIMMO BRANDT / EPA

55-aastane Henriksson on oma partei esimees ning pidas justiitsministri ametit ka aastatel 2011–2015. Henriksson on hariduselt abikohtunik ning kuulus eelmises parlamendi koosseisus põhiseaduskomisjoni.

Põhjamaade koostöö ja võrdõigusminister Thomas Blomqvist (Rootsi Rahvapartei)