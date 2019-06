Video ja pildid: veteranid külastasid Normandia lahinguvälju ja kordasid toonast langevarjuhüpet

«Kui üht päeva saab pidada tulevaste põlvkondade saatuse jaoks määravaks nii Prantsusmaal, Suurbritannias, Euroopas kui ka mujal maailmas, siis see päev on 6. juuni 1944,» ütles May. «Veteranidele on öelda ainult üht: «Aitäh!»,» sõnas Briti peaminister.